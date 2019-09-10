Son Dakika Haberleri: Kevin de Bruyne şov! Rakibi 30 dakikada dağıttı...
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Kevin de Bruyne şov! Rakibi 30 dakikada dağıttı...

10 dakika önce

Roberto Martinez'in takımına 3 puanı getiren goller 9'da Romelu Lukaku, 24'te Thomas Vermaelen, 32'de Toby Alderweireld ve 82'de Kevin de Bruyne'den geldi.

Kevin de Bruyne şov! Rakibi 30 dakikada dağıttı..., System.String[]

Roberto Martinez'in takımına 3 puanı getiren goller 9'da Romelu Lukaku, 24'te Thomas Vermaelen, 32'de Toby Alderweireld ve 82'de Kevin de Bruyne'den geldi.


Mücadeleye damga vuran isim ise Manchester City'nin yıldızı de Bruyne oldu. Premier Lig'de bu sezon 4 maçta 5 asist, 1 gol kaydeden ve adeta fırtına gibi esen 28 yaşındaki oyuncu, 9, 24 ve 32. dakikalarda 3 asist yaparken, 82. dakikada takımın 4. golüne imza


6. maçların ardından namağlup durumda olan Belçika, puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 6 puanda kalan İskoçya ise 5. sırada yer aldı.

Thomas Vermaelen, Manchester City, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:35 
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