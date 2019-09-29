Kevin Durant, bu yaz önemli bir karar alarak Golden State Warriors'tan ayrılıp Brooklyn Nets'te yeni bir geleceğe yelken açtı.



Eski MVP, bu yaz gerçekleştirdiği röportajlarda ayrılık sebeplerini zaman zaman açıkladı ancak genel olarak kendisi için en iyisi neyse onu seçtiğini söyleyerek o sebepleri özetledi.



The Athletic'ten Mike Vorkunov'un haberine göre geçtiğimiz Cuma günü basın toplantısında konuşan Durant, şunları söyledi:



"Öylece yaptım. Geride neyi bıraktığımı ya da neler başardığımızı düşünmedim. Ben onları çoktan rafa kaldırdım. Geleceğimle ilgili bir karar vereceğim zaman sadece kendimle ilgili kısmı düşündüm."



Kyrie Irving ile birlikte Nets'e giden Durant'e bir süre daha bu kararı almasının sebepleri sorulacaktır. Keza Magic Johnson gibi efsanevi isimler de onun bu kararının ardındaki nedenleri daha önce sorguladılar.



Ancak görünen o ki Durant kendisi için doğru olduğunu düşündüğü kararı aldı ve bu konuda da bir pişmanlığı yok.



