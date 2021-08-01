Kevin Durant, milli yıldızı takibe aldı!

Hürriyet 'in haberine göre; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, büyük bir başarı göstermiş ve grupta son olarak Arjantin 'i yenerek çeyrek final oynamayı garantilemişti.Turnuvanın en genç takımı olan Filenin Sultanları, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı.

Takımın en genç ve en skorer isimlerinden olan Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı. 1999 doğumlu olan Zehra Güneş, voleybolculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant 'in, Filenin Sultanları'nı yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından flaş bir hamle yaptı.

Instagram 'da 12 milyondan fazla takipçisi olan Durant, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'i takip etmeye başladı. Durant'in bu hamlesinin ardından milli voleybolcu da Durant'i takip ederek karşılık verdi.

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede gündeme getirdi. Zehra Güneş ile Kevin Durant'in sosyal medyada birbirini takip etmesi, kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.