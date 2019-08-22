Son Dakika Haberleri: Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi
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Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi

42 dakika önce

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.

Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.
Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.
N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
N'Koudou'nun havalimanından görüntüleri
N'Koudou'nun Ali Naibi ile bir araya gelmesi


Beşiktaş, İstanbul, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
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