Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi
42 dakika önce
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:36 Kaynak: DHA
'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul
'a geldi. Paris
'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.
N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham
'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
N'Koudou'nun havalimanından görüntüleri
N'Koudou'nun Ali Naibi ile bir araya gelmesi
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'ye transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı! AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış için hazırız mesajı Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş