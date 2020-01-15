Kevin N'Koudou: "Şartlar hiç kolay değildi" | Son Dakika Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Kevin N'Koudou: 'Şartlar hiç kolay değildi' | Son Dakika Haberleri - Son Dakika Spor

Kevin N'Koudou: "Şartlar hiç kolay değildi" | Son Dakika Haberleri

6 saat önce

Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, maç sonu açıklamalar yaptı.

Kevin N'Koudou:

Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, maç sonu açıklamalar yaptı.


"BUNUN RÖVANŞI DA VAR"


Şartların kendilerini zorladığını vurgulayan N'Koudou, "Bugün iyi bir performans göstermiş olsam bile bunu konuşmanın anlamı yok, takımın aldığı sonuç önemli, ne yazık ki kaybettik. İyi yaptığımız şeyler de, zorlandığımız şeyler de vardı. Bunun rövanşı da var. Bugün kolay olmayan şartlarda mücadele ettik, maksimumu verdik ama biten bir şey yok. Sivas maçını kazanıp, bu maçın rövanşında turu geçmeye çalışacağız" dedi.


"SİVASSPOR MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"


Beşiktaş'ın genç golcüsü Umut Nayir ise "Maçın içinde gelişen çok fazla pozisyon vardı. İlk yarı sonunda yediğimiz gol dışında pozisyonlar bulduk. Adaptasyonu zor bir zemin ve iklim vardı. 2. yarıda istemediğimiz bir şekilde kontrolü rakibimize verdik. Penaltı sonucu mağlup olduk. Hayal kırıklığı ama kaybedilmiş bir şey yok. Lig için kritik olan bir Sivasspor maçı var, ona odaklanacağız" şeklinde konuştu.


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Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:32 
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