Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi

6 saat önce

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi.

Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi, System.String[]

Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak  kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi.

İtalya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen 32 yaşındaki oyuncu kendisine tahsis edilen özel araca binerek havalanından ayrıldı.

Kevin Prince-Boateng, yarın sabah sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kevin Prince-Boateng'in havalanına geliş görüntüleri

Detaylar


Kevin Prince Boateng, İstanbul, Beşiktaş, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
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