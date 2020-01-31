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Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi
6 saat önce
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:07 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince-Boateng İstanbul'a geldi.
İtalya'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen 32 yaşındaki oyuncu kendisine tahsis edilen özel araca binerek havalanından ayrıldı.
Kevin Prince-Boateng, yarın sabah sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kevin Prince-Boateng'in havalanına geliş görüntüleri
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