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Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi
6 saat önce
Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transferi için anlaşmaya vardığı Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transferi için anlaşmaya vardığı Kevin- Prince Boateng, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki Ganalı forveti, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Fiorentina'nın sezon başında Sassuolo'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt ve Barcelona kulüplerinde oynadı.
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