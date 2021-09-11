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Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i hayatından çıkardı: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok - Son Dakika

Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i hayatından çıkardı: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok

11.09.2021 13:50

Kevin-Prince Boateng, kendisi gibi dünyaca ünlü yıldız olan kardeşi Jerome Boateng'le artık görüşmeyeceğini açıkladı. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kevin, "Kardeşimden kendimi uzaklaştırmıştım. Kadına şiddetten nefret ediyorum. Onun eylemleriyle özleşleşmiyorum. Artık bundan sonra onunla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı. Kevin Prince Boateng'in bu tutumu futbolseverler tarafından takdir edildi.

Ünlü futbolcu Jerome Boateng, eski eşine 2018 yılında saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Bu durum sonrasında ikizi Kevin- Prince Boateng'e de kardeşiyle görüşüp görüşmediği soruldu.

Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok

"ONUNLA ARTIK İŞİM YOK"

Kevin-Prince Boateng, "Kendimi uzun süredir kardeşim Jérôme'dan uzaklaştırmıştım. Kadına şiddetten nefret ediyorum. Kardeşimin eylemleriyle özdeşleşmiyorum bu yüzden bundan sonra da artık onunla hiçbir ilgim olmayacak" açıklamasında bulundu. Bu sözler futbolseverlerden takdir gördü.

Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i hayatından çıkardı: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok

Kevin Prince Boateng, Jérôme Boateng, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i hayatından çıkardı: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i hayatından çıkardı: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok - Son Dakika
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