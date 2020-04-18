Kevin-Prince Boateng: "Şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Kevin-Prince Boateng: 'Şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız...' - Son Dakika Spor

Kevin-Prince Boateng: "Şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız..."

6 saat önce

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine kattığı 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: "Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'Kupayı kazanacağız.' demiştim, kimse inanmamıştı ama kazandık.

Kevin-Prince Boateng:

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine kattığı 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:


"Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'Kupayı kazanacağız.' demiştim, kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum; lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız."


Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecini İtalya'da geçiren Boateng, futbolu çok özlediğini belirterek, "Her gün yaptığımız bir iş. Sahaya çıkmayı, taraftarlarla bir arada olmayı, topa dokunmayı çok özledim. Bundan uzak kalınca özlüyorsunuz ve etkileniyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.


Evde eski maçları izlediğini söyleyen Ganalı oyuncu, "Benim oynadığım dönemde Milan'ın bir maçına denk geldim, onu izledim. O zaman ne kadar çok koştuğum dikkatimi çekti. Ayrıca birçok futbolcunun attığı en güzel golleri izliyorum." şeklinde konuştu.


Karantina döneminde kendisini keşfettiği bir şey olmadığını kaydeden Boateng, temizlik ve yemek gibi işleri bundan önce de yaptığını belirtirken Türkçesini geliştirmeye çalıştığını söyledi.


Yardım kampanyalarına futbolcuların ilk katılanlar olması gerektiğini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Biz oyuncular olarak en ön safta yer almalıyız. Ünlüyüz, toplumdaki konumumuz bizi rol model haline getiriyor. Yaptığımız işin bize getirdiği getirilerle farklı bir statümüz var. Katkı anlamında rol model olmalıyız." şeklinde görüşlerini aktardı.


İtalya'da bulunan siyah-beyazlı futbolcu, Milano'da hayatın yavaş yavaş düzelmeye başladığını, ülkesi Gana'nın ise Avrupa'daki kadar kötü bir durumda olmadığını kaydetti.



Frankfurt, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:03 

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