Kevin Prince Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Kevin Prince Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız - Son Dakika Spor

Kevin Prince Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız

6 saat önce

"Bir maç organize etme şansı olsun isterdim""Bir çocuk okulu özlediğini söylüyorsa durumu oradan anlayabilirsiniz""Çektiğimiz videolar benim için pozitif kalma yollarından birisi""Topa dokunmayı çok özledim""Çok koştuğum dikkatimi çekti""Gana'da durum Avrupa'daki kadar kötü değil"OLGUCAN KALKAN...

Kevin Prince Boateng: Şampiyon olup, inanılmaz bir kutlama yapacağız, System.String[]

"Bir maç organize etme şansı olsun isterdim"

"Bir çocuk okulu özlediğini söylüyorsa durumu oradan anlayabilirsiniz"

"Çektiğimiz videolar benim için pozitif kalma yollarından birisi"

"Topa dokunmayı çok özledim"

"Çok koştuğum dikkatimi çekti"

" Gana'da durum Avrupa'daki kadar kötü değil"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Baoteng, "Beşiktaş ve Boateng olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'kupayı kazanacağız' demiştim kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum, lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" dedi.

Kulüpten aldığı izinle İtalya'ya giden ve karantina sürecini burada geçiren tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Karantina döneminin çocuklar için oldukça zor olduğunu söyleyen Boateng, "İtalya'da birçok yer kapalı ancak yavaş yavaş kendine geliyor. İnsanların acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını yerler açık.  Yetişkinler için durum zor ama çocuklar için de oldukça zor. Çocukları kapalı ortamda tutmak, onun için oyun kurmak, iyi vakit geçirmesini sağlamak kolay değil. Bir çocuk okulu özlediğini söylüyorsa durumu oradan anlayabilirsiniz" diye konuştu.

"GANA'DA DURUM AVRUPA'DAKİ KADAR KÖTÜ DEĞİL"

Ülkesi Gana'daki durumlar hakkında da bilgiler veren Boateng, şu ifadeleri kullandı:

"Gana'da da vakalara rastlanmış ancak İtalya, ya da Avrupa'daki kadar durum kötü değil. Oradakilerle iletişim halindeyim. Yardım kampanyalarına da katılıyorum. Ancak dediğim gibi Avrupa'daki gibi durum kötü gözükmüyor."

"BİR MAÇ ORGANİZE ETME ŞANSI OLSUN İSTERDİM"

Virüsten etkilenenlere yardım etmek için bir maç organize etme şansı olmasını istediğini ancak şu andaki durumda bunun mümkün olmadığını dile getiren Boateng, "Biz oyuncular olarak bence en ön safta yer almalıyız. Ünlü insanlarız. Toplumdaki konumumuz bizi bir rol model haline getiriyor. Aslına bakarsanız bir bakıma çok şanslıyız. Yaptığımız işin bize getirdiği finansal getiri sonrasında toplumda farklı bir statümüz var. Katkı yapma anlamında rol model olmalıyız. Bir maç organize etme şansı olsun isterdim. Şarkıcılar bu anlamda şanslılar. Yalnızlar, o tip organizasyonlar yapılabiliyor. Oyuncuların sorumluluk alması, rol model olması gerekiyor" dedi.

"ÇEKTİĞİMİZ VİDEOLAR BENİM İÇİN POZİTİF KALMA YOLLARINDAN BİRİSİ"

Evde nasıl zaman geçirdiklerini de anlatan Boateng, "Ailemle; kart oyunları, langırt gibi oyunlar oynuyoruz. Oğlum artık konsol oyununda o kadar ilerledi ki karantina bittikten sonra bir turnuva düzenlense muhtemelen dünya şampiyonu olur. Çektiğimiz videolar benim için pozitif kalma yollarından birisi. Kes tekrar çek, gibi günü geçiyoruz. Pozitif kalma yolunda bizim için iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLUP, İNANILMAZ BİR KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Virüs salgını sonrasında ligin başlayacağını ve kendilerini şampiyon olacağını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'kupayı kazanacağız' demiştim kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum, lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" şeklinde konuştu.

"TOPA DOKUNMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Futbolu çok özlediğini dile getiren Boateng, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yaptığımız bir iş. Sahaya çıkmayı, taraftarlarla bir arada olmayı, topa dokunmayı çok özledim. Bundan uzak kalınca özlüyorsunuz ve etkileniyorsunuz."

"ÇOK KOŞTUĞUM DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Evde olduğu dönemde eski maçları izlediğini belirten Boateng, şöyle konuştu:

"Benim oynadığım dönemde Milan'ın bir maçına denk geldim, onu izledim. O zaman ne kadar çok koştuğum dikkatimi çekti. Ayrıca birçok futbolcunun attığı en güzel golleri izliyorum."


Avrupa, Gana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:16 Kaynak: DHA

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