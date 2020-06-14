Kevin-Prince Boateng'ten açıklama: 'Özür dilerim!'

Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta 65. dakikada oyundan alınan Kevin- Prince Boateng, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı.



Oyundan alınmasına tepki göstermediğini vurgulayan Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Öyle anlaşıldıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı.



