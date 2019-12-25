Kevin Spacey'den yeni Noel videosu, mücadeleyi 'iyilikle' sürdüreceğim mesajı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kevin Spacey'den yeni Noel videosu, mücadeleyi 'iyilikle' sürdüreceğim mesajı - Son Dakika Dünya

Kevin Spacey'den yeni Noel videosu, mücadeleyi 'iyilikle' sürdüreceğim mesajı

6 saat önce

Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkarılan ve içinde olduğu birçok proje iptal edilen aktör Kevin Spacey, YouTube hesabında tıpkı geçen Noel'de olduğu gibi bir video yayımladı.

Kevin Spacey'den yeni Noel videosu, mücadeleyi 'iyilikle' sürdüreceğim mesajı, System.String[]

Hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkarılan ve içinde olduğu birçok proje iptal edilen aktör Kevin Spacey, YouTube hesabında tıpkı geçen Noel'de olduğu gibi bir video yayımladı.

Spacey direkt ifadelerle olmasa da yayımladığı videoda, hakkındaki suçlamaları sessizce kabullenmeyeceği mesajını tekrarladı.

59 yaşındaki aktör, taciz iddialarından sonra Netflix'te yayınlanan 'House of Cards' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Spacey, yayımladığı son videoda, bu dizideki Frank Underwood karakterine girerek dünyaya seslendi.

Ünlü aktörün videodaki ilk sözü, "Size iyi Noeller dileme fırsatını kaçıracağımı düşünmemiştiniz değil mi?" oldu.

59 saniyelik video, KTWK, Kill Them with Kindness (Onları Hakkından İyilikle Gel), başlığı ile paylaşıldı.

2019 yılını, "iyi bir yıl" olarak tanımlayan Spacey, "sağlığını geri kazandığını" da söyledi. 2020 yılı için ise "daha fazla güzellik" arzuladığını aktardı.

Kevin Spacey'nin videodaki son sözleri ise "Bir daha birileri size kötü bir şey yaptığında, aynı şekilde karşılık verebilirsiniz onlara. ya da beklenmeyeni yapar ve silahlarınızı kullanmazsınız. Onları iyilikle öldürürsünüz" oldu.

Ünlü aktör geçen yıl Noel arifesinde de yine Underwood karakteri üzerinden hakkındaki suçlamalara yanıt vermişti.

Spacey hakkındaki mahkemeye yansıyan bir taciz davası, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine düşürülmüştü.

Oscar ödüllü 59 yaşındaki aktör, 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.

House of Cards, Kevin Spacey, Noel, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:15 
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