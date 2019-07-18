Son Dakika Haberleri: Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü
BBC
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Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü

3 saat önce

Amerikalı aktör 2016 yılında 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.

Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü, System.String[]

Amerikalı aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz davası, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine düşürüldü. Spacey'nin avukatları, şikayetçinin tanıklığının, müvekkillerinin masumiyetini kanıtlayabileceğini söylüyordu.

Oscar ödüllü 59 yaşındaki aktör, 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz etmekle suçlanıyordu.

Spacey, farklı kişiler tarafından da cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu ancak 2016'daki olay, mahkemeye taşınan tek ceza davası oldu.

Şikayetçi, Spacey'in Massachusetts'te bir barda kendisine alkol verip tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Olay gecesi kullandığı telefonu kaybettiğini söyleyen şikayetçi bu ay mahkemede tanıklık etmeye çağırılmıştı.

Spacey'nin avukatları, şikayetçiyi cep telefonu mesajlarını silmekle suçladı ve telefonun müvekkillerinin masumiyetini ispatlamak için kullanılabileceğini söyledi. Ancak şikayetçi tanıklık vermeyi reddetti.

Savcılık, Çarşamba günü 'şikayetçi ve tanığın bulunamaması' nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Şikayetçi, bu ay avukatı Mitchell Garabedian aracılığıyla yaptığı açıklamada davadan feragat ettiğini duyurmuştu.





Garabedian, müvekillinin 'zor koşullar altında büyük bir cesaret gösterdiğini' söyledi.

Bir diğer Amerikalı aktör de 14 yaşındayken, o dönem 26 yaşında olan Spacey'i bir yatakta üstüne çıkmakla suçlamıştı.

Spacey, hatırlamadığını söylediği 'uygunsuz davranışından' dolayı özür dilemişti.

Spacey, hakkındaki taciz iddialarından sonra Netflix'te yayınlanan 'House of Cards' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. 'All the Money in the World' adlı filmdeki sahneleri de kesildi.

Kevin Spacey, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:34 
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