Kevin Spacey New York'ta mahkemeden ayrılırken görüntülendi - Son Dakika
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Kevin Spacey New York'ta mahkemeden ayrılırken görüntülendi

20.10.2022 22:55

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için New York'taki mahkemeye tekrar getirildi.

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için New York'taki mahkemeye tekrar getirildi.

House of Cards dizisinden hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Hollywood yıldızı Spacey, 14 yaşındayken kendisine "cinsel tacizde" bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açtığı hukuk davasında ifade vermek üzere Manhattan'daki mahkeme binasına giriş yaptı.

Mahkeme önünde kalabalık bir gazeteci grubuyla karşılaşan Spacey, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi.

Spacey dün yapılan duruşmada, daha önce Twitter'dan Rapp'ın iddialarını yanıtlayarak, hatırlamadığı halde özür dilemesinin "bir hata olduğunu" savunmuş, "yapmadığı bir şey için özür dilemiş olmaktan pişmanlık duyduğunu" ifade etmişti.

Bugün mahkemede kendisini savunmaya devam eden 63 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yargılamasına devam ediliyor.

Anthony Rapp'in iddiası

Şu anda "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.

Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

Kaynak: AA
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