Son Dakika Haberleri: Kevin Spacey'nin taciz davası kapanabilir.
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Kevin Spacey'nin taciz davası kapanabilir.

1 saat önce

Ünlü oyuncuyu bir süredir meşgul eden taciz davası, kendisini suçlayan kişinin davadan vazgeçmesi üzerine kapanma noktasına geld.

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Ünlü oyuncuyu bir süredir meşgul eden taciz davası, kendisini suçlayan kişinin davadan vazgeçmesi üzerine kapanma noktasına geld
Kevin Spacey'nin taciz davası kapanabilir.
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:02 
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