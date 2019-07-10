Kevin Spacey'nin taciz davası kapanabilir.
1 saat önce
Ünlü oyuncuyu bir süredir meşgul eden taciz davası, kendisini suçlayan kişinin davadan vazgeçmesi üzerine kapanma noktasına geld.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:02
Ünlü oyuncuyu bir süredir meşgul eden taciz davası, kendisini suçlayan kişinin davadan vazgeçmesi üzerine kapanma noktasına geld
Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker tacize uğradığını itiraf etti 9 yaşındaki çocuğa iğrenç taciz: Eve gel cep telefonu ile çıplak fotoğraflarımı çek Oyuncu Saruhan Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı Şarkıcı Ece Seçkin "İlk kez açıklıyorum" diyerek ailesiyle ilgili gerçeği anlattı