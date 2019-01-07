Son Dakika Haberleri: Kevin Spacey "Taciz Suçlamasıyla" Hakim Karşısında

Kevin Spacey "Taciz Suçlamasıyla" Hakim Karşısında

1 saat önce

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, genç bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Kevin Spacey
Amerikalı oyuncu Kevin Spacey, genç bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Ünlü aktör Spacey, 2016'da Massachusetts eyaletinde, o sırada 18 yaşında olan bir erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla Nantucket Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Yargıç Thomas Barrett, Spacey'nin söz konusu gençten ve ailesinden uzak durmasına hükmetti ve duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Barrett, Spacey'nin 4 Mart'taki duruşmaya telefonla katılmasının yeterli olacağını belirtti.

Mahkeme, davacı genç ile o zamanki kız arkadaşından, iddianın yaşandığı gün ile 6 ay sonrasına kadarki cep telefonu yazışmalarını ve diğer bilgileri saklamalarını istedi.

Spacey'nin avukatı Alan Jackson, cep telefonu bilgilerinin "büyük ihtimalle Spacey'nin suçsuzluğunu kanıtlayacağına" inandıklarını savundu.

Mahkeme kayıtlarına göre, Spacey'nin avukatları suçlamaların "alenen yanlış" olduğunu savunarak iddialara ilişkin herhangi bir görgü tanığı olmadığını ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, 10 dakika süren duruşmanın ardından kefalet ödemesine gerek görülmeyen Spacey serbest bırakıldı.

Spacey ve avukatı, mahkeme binasından ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, geçen yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.


Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son verilmiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da gün yüzüne çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Kevin Spacey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız

Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 01:21:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kevin Spacey "Taciz Suçlamasıyla" Hakim Karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]