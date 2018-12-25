Kevin Spacey Tacizden Hakim Karşısına Çıkacak

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'nin, genç bir erkeğe tacizde bulunma suçlamasıyla mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'nin, genç bir erkeğe tacizde bulunma suçlamasıyla mahkemeye çıkacağı bildirildi.



Cape and Islands Bölge Savcısı Michael O'Keefe, yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016 yılında Massachusetts eyaletinde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını kaydetti.



O'Keefe, Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.



Spacey, hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim." ifadesini kullandı.



Spacey'nin kariyeri, geçen yıl Amerikalı aktör Anthony Rapp'in 1986 yılında 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddiaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu.



Yapım şirketi Netflix, aktörün rol aldığı popüler televizyon dizisi "House of Cards"ı yayından kaldırmış, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmişti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.



Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da gün yüzüne çıkmıştı.

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