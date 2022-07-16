Kevser Eğitim Vakfı, 15 Temmuz şehidi iki gönüllüsünü andı - Son Dakika
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Kevser Eğitim Vakfı, 15 Temmuz şehidi iki gönüllüsünü andı

16.07.2022 23:39
Kevser Eğitim Vakfı, 15 Temmuz şehidi iki gönüllüsünü andı

Kevser Eğitim Vakfı, 15 Temmuz'da şehit verdiği iki gönüllüsünü düzenlediği programla andı.

Kevser Eğitim Vakfı, 15 Temmuz'da şehit verdiği iki gönüllüsünü düzenlediği programla andı.

??????? Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri Anma" programına, vakıf üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda vakıf gönüllüsü şehitler Tahsin Gerekli ve Tevhit Akkan'ın hayatı ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar anlatıldı.

Anma programında konuşan Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı Ferhat Çalışye, 15 Temmuz darbe girişiminin amacının, milli ve manevi değerler başta olmak üzere Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin karartılması olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk halkının üstün cesareti sayesinde bastırılarak, FETÖ'nün hain emellerinin engellendiğini vurgulayan Çalışye, şöyle konuştu:

"Tarihte her zaman önemli bir konuma ve itibara sahip olan milletimiz, 15 Temmuz milli direnişiyle dünyaya bir kez daha örnek teşkil edecek bir olaya imza atmıştır. Tüm dünyaya destansı zaferi ile halkın iradesinin ve itibarının gücünü bir kez daha ispatlamıştır. Bu itibarla dış güçlerin güdümünde ülkemizde kümelenen hain terör örgütlerinin temizlenmesiyle, ülkemizin büyüme ve gelişmesi ivme kazanarak, bulunduğumuz coğrafyada hakim güç olma yolunda ilerlediğimiz bir gerçektir. Elbette bunu kabullenmeyecek karşıt güçler olacaktır. Lakin bunların hiçbirine millet olarak asla geçit vermeyeceğiz. Bu anlamda Kevser Eğitim Vakfı, üstüne düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir."

Çalışye, Tahsin Gerekli ve Tevhit Akkan'la birlikte tüm şehitleri rahmetle, gazileri ve darbeye karşı direnen Türk halkını da şükranla andıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kevser Eğitim Vakfı, 15 Temmuz şehidi iki gönüllüsünü andı - Son Dakika

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