Keyfalan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keyfalan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi - Son Dakika

Keyfalan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi

6 saat önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1500 rakımlı Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1500 rakımlı Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Büyükşehir ve Mesudiye belediyelerince bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale katılanlar, kayak ve kızak yaparak gönüllerince eğlendi.

Kar üzerinde kanolarla kayan ve snowboard yapan katılımcılar, 1500 rakımlı yaylada horon oynadı. Festival kapsamında Sarıkamış şehitlerine saygı yürüyüşü de düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada, "3 ay değil, 12 ay Ordu" sloganıyla Ordu'da şenlikleri devam ettirdiklerini belirterek "Vatandaşlarımız Ordu'ya sadece yazın geliyor, fındığını toplayan gidiyor. Bundan sonra Ordu'yu dört mevsim yaşayacağız." dedi.

Çambaşı, Aybastı kar festivallerinin ardından Mesudiye'de oldukları ifade eden Güler, Ordu'nun diğer yaylalarının yanı sıra Keyfalan Yaylası'nı da tanıtacaklarını vurguladı.

Güler, Ordu'nun yaylalar cenneti olduğuna işaret ederek "Sadece buraları yeşillikleriyle değil, karıyla da tanıtacağız. Burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek karda kanolarla kaydık. Kahraman askerlerimiz ve vatandaşlarımızla Sarıkamış şehitlerimiz için güzel ve anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hem savaşta hem barışta Türk milletinin ayakta olmak istediğini göstermek istedik." diye konuştu.

Ordu'nun tüm ilçeleriyle bir çekim merkezi olacağını belirten Güler, "Mesudiye'miz hayvancılığı, tarımı, Akdeniz Karadeniz Yolu ile yükselen bir yıldız olacak. Tüm bu güzelliklerimizi bütün dünya görmeli." ifadesini kullandı.

Festivalde vatandaşlara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Keyfalan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi

Sarıkamış, Mesudiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:11 Kaynak: AA
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