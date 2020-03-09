Keyfekeder - Senden Bahsederim - Son Dakika

Albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Senden Bahsederim için patili dostlarımızla özel klip çekildi. Sahiplerinin terkettiği evcil hayvanları konu alan klibin yönetmenliğini Özgür Güngör yaptı. Başrolünde 2 eğitimli Golden cinsi köpeğin oynadığı :) klibin çekimi İstanbul sokaklarında ve Beykoz ormanında yapıldı.

ONLAR DOSTLARINI TERKETMEZ , PEKİ YA SİZ?

Albümde yer alan şarkıların söz, müzik ve aranjeleri Berk Termin ve Özgür Güngör e ait.

Yine Özgür Güngör ün prodüktörlüğünde hazırlanan albümde 9 şarkı yeralıyor.