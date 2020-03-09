Keyfekeder - Senden Bahsederim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keyfekeder - Senden Bahsederim - Son Dakika

Keyfekeder - Senden Bahsederim

17 dakika önce

Uzun süredir sessizliğini koruyan Keyfekeder grubunun, Senden Bahsederim isimli albümü Sony Music Türkiye & Lucky Ones etiketiyle dinleyicisi ile buluşuyor.

Keyfekeder - Senden Bahsederim, System.String[]

Albümle aynı ismi taşıyan çıkış parçası Senden Bahsederim için patili dostlarımızla özel klip çekildi. Sahiplerinin terkettiği evcil hayvanları konu alan klibin yönetmenliğini Özgür Güngör yaptı. Başrolünde 2 eğitimli Golden cinsi köpeğin oynadığı :) klibin çekimi İstanbul sokaklarında ve Beykoz ormanında yapıldı.

ONLAR DOSTLARINI TERKETMEZ , PEKİ YA SİZ?

Albümde yer alan şarkıların söz, müzik ve aranjeleri Berk Termin ve Özgür Güngör e ait.

Yine Özgür Güngör ün prodüktörlüğünde hazırlanan albümde 9 şarkı yeralıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldüğü iddia edilen Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, gözlerini açtı
Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Esed Rejimi, İdlib'de ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
08:33 Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
07:36 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımının eleme adayı belli oldu
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 08:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Keyfekeder - Senden Bahsederim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]