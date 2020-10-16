Keyfi far yakmanın cezası 132 TL - Son Dakika

Keyfi far yakmanın cezası 132 TL

16.10.2020 09:15
Keyfi far yakmanın cezası 132 TL, System.String[]

Yaklaşık 31 milyon sürücünün bulunduğu Türkiye'de kuralları hiçe sayanlara Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerine göre para cezası kesiliyor.

Yaklaşık 31 milyon sürücünün bulunduğu Türkiye'de kuralları hiçe sayanlara Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerine göre para cezası kesiliyor. Gün ortasında lüzumsuz sis farı yakmanın cezası 132, araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamanın cezası ise 598 TL. Akan trafikte öndeki aracın yol vermesi için uzun farları yakarak yol isteyen sürücülere de 132 TL para cezası kesiliyor.

İçişleri Bakanlığı bir yandan ölümlü kazaları azaltmak için denetimleri artırırken, diğer yandan kural tanımayan sürücüleri de yakın takibe aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, kamuoyunda çok bilinmeyen Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerine göre kuralları hiçe sayan sürücülere para cezası yazıldığını duyurdu. Başkanlık açıklamasında, keyfi olarak sis farlarını yakan sürücülere para ve puan cezası uygulandığı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 64/1 maddesine göre; yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamanın cezasının 132 TL olduğu hatırlatıldı. Trafik Kanununun 63. maddesinde düzenlenen 'araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmama'nın cezasının da 598 lira olduğu dile getirildi. Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmanın cezasının da 132 TL olduğu vurgulandı.

Kimsenin haberdar olmadığı o cezalar

Karayolları Trafik Kanunu'nda far yakmayla ilgili uygulanan bazı cezalar ise şöyle sıralandı:

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek 132 TL. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 132 TL. Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak 132 TL. Sadece park lambaları ile seyretmek 132 TL. Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak 132 TL.

-İHA-

Keyfi far yakmanın cezası 132 TL

İçişleri Bakanlığı, Para Cezası, Türk Lirası, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keyfi far yakmanın cezası 132 TL - Son Dakika

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