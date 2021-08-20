Yunanistan'dan getirdiği kahveyi Bursa'da üretiyor - Son Dakika

Yunanistan'dan getirdiği kahveyi Bursa'da üretiyor

BURSA - Bir kahvenin kırk yılı hatırı olur derler. Ancak kahvenin hatırı bazen nesiller boyu sürüyor. Batı Trakya'dan ana vatan Türkiye'ye göç eden Türkler, damak zevklerine uygun kahvelerinden bir türlü vazgeçemiyor. Senelerce yurtdışından kahve getirten Batı Trakya Türkleri, şimdi aynı kahveyi Türkiye'de üretiyor.

Bursa'da yaşayan Batı Trakya göçmenleri, Gümülcine kahvesini de ana vatana getirdi. Bursa'da çok sayıda Yunanistan göçmeni Türk vatandaşı yaşıyor. Bu vatandaşların en büyük tutkusu ise, her gün üç öğün düzenli olarak Gümülcine kahvesi içmek. 4 çeşit kahve çekirdeğinden yapılan Gümülcine kahvesi, göçmenlerin olmazsa olmazları arasında. Batı Trakya Türkleri, Bursa'da yaşamalarına rağmen, bu damak zevklerinden vazgeçmiyor. Daha önceleri Yunanistan'dan getirilen bu kahveler, artan talep sebebiyle oradaki usulle artık Bursa'da da imal ediliyor.

Bursa'da Gümülcine kahvesi çeken dükkanlar, günde 300 kiloya kadar kahve satıyor. Kahvenin kilosu ise 90 liradan satılıyor.

Bursa'ya 6 yıl önce Gümülcine'den gelerek kahveci dükkanı açtığını ifade eden Ahmet Karamehmet, "Türk kahvesi, tek çeşit çekirdek çekilerek yapılıyor. Gümülcine kahvesi ise 4 çeşit kahve çekirdeği harman edilerek yapılıyor. Bunlar Hindistan, Rio Minas (Brezilya), Arabika ve Moka (Yemen) türüdür. Türkiye'deki kahveler ise genellikle Brezilya kahvesidir. Gümülcine kahvesinin içimi yumuşak ve telvesi incedir. Bursa'da çok sayıda göçmen var. Hepsi kahveyi çok seviyor. Damakları bu kahveye alışık olduğunu için bu kahveden başkasını içemiyorlar. Eskiden gelirken yanlarından getiriyorlardı, ama bayatlıyordu. Biz de talebi görüp, burada dükkan açtık. Oradaki usulle kahveyi çekip, vatandaşa taze Gümülcine kahvesi satıyoruz. Kahvenin kilosu 90 lira. Burada günde 300 kiloya kadar kahve sattığımız oluyor" dedi.