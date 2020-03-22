"Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin' - Son Dakika

"Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin"

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle evde kalma çağrısına uyan pek çok kişi, kendini evinde izole ederken evde iyi zaman geçirme yöntemlerinden birinin film izlemek olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr.

Korona virüsü salgını nedeniyle evde kalma çağrısına uyan pek çok kişi, kendini evinde izole ederken evde iyi zaman geçirme yöntemlerinden birinin film izlemek olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, "Sinema hayattır" sözünü hatırlatıp "Bu sanatın bugünlerde de bize ilaç olabileceğini hatırlayalım" diyerek film önerilerinde bulundu.


Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, dışarı çıkmadığımız bu günlerde evlerimizde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirmenin önemine değinerek öneriler verdi. Sinemanın icat edildiği ve ilk film gösteriminin yapıldığı topraklardan gelen Fransızların "Sinema hayattır" sözünü hatırlatan Doç. Dr. Sevcan Sönmez, "Bu söz gerçekten de sinemanın hayatımız içerisinde önemli bir yer ettiğini çok güzel vurgular. Filmlerle yaşarız adeta. İzlediğimiz filmlerle büyük aşk hikayelerini deneyimler, kendimiz yaşamış gibi oluruz. Hiç bilmediğimiz görmediğimiz coğrafyalara yolculuk eder, oralara gitmiş gibi hissederiz. Bazen hüzünlenir, bazen güler, bazen hiç aklımıza gelmeyecek hikayelerle 'Şu dünyada neler var, neler yaşanıyor' deriz. Böyle büyük bir görsel dünyadır sinema; izleyicisini içine çeker ve film süresi boyunca bambaşka hayatlar, bambaşka deneyimler yaşatır. İşte bu sanatın bu günlerde de bize ilaç olabileceğini hatırlayalım" diye konuştu.


"Zaman karamsarlığa düşecek zaman değil"


Yaşadığımız bu büyük gerilimli, panik, endişe ve korku ortamında kendimizi olumsuz duygulardan olabildiğince arındırmanın psikolojimize iyi geleceğini ifade eden Sevcan Sönmez, "Bilinçli olarak, inadına; olumlu, iyi ve güzel hissederek zor zamanları atlatabileceğiz. Pandemi kelimesi kullanılmaya başladığı günden itibaren çoğumuzun aklına izlediğimiz salgın filmleri, tüm dünyanın ve insanlığın yok oluşunu anlatan post-apokaliptik filmler geldi, korkunç kötü senaryolar gözümüzde canlandı. Sanki filmler aracılığıyla bu günleri önceden deneyimlemiştik ama şimdi tüm o kötü imgeleri ve senaryoları kafamızdan atalım ki iyi olabilelim. Zaman karamsarlığa düşecek zaman değil, tersine iyi olmaya inanma ve yaşamın keyifli taraflarını daha çok hatırlama zamanıdır" dedi.


Moral veren o filmler


"Dışarı çıkmadığımız bugünlerde evlerimizde keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyerek zaman geçirelim ve pozitif enerjiyle dolalım" diyen Doç. Dr. Sönmez, bu süreçte izlenebilecek yerli ve yabancı film önerilerinde bulundu. Sönmez, "Bu listedeki filmler belki daha önce izlediğimiz ama her izleyişte aynı şekilde keyif alacağımız, izlemekten usanmayacağımız filmler" yorumunda bulundu.


Yabancı film önerileri


Sönmez, "İşte ilk akla gelen komedi, aşk, aile temalı, umut, sevgi dolu filmler" diyerek şu listeyi verdi: Amelie (2001), Eat Pray Love/Ye Dua Et Sev (2010), Big Fish/Büyük Balık (2003), Little Miss Sunshine/Küçük Gün Işığım (2006), The Sound of Music/ Neşeli Günler (1965), Groundhog Day/Bugün Aslında Dündü (1993), Yes Man/ Bay Evet (2008), Roman Holiday/ Roma Tatili (1953), There's Something About Mary/ Ah Mary Vah Mary (1998), Hugo (2011), Blues Brothers/Cazcı Kardeşler (1980), City Lights/Şehir Işıkları (1931), Big/Büyük (1988), Two Brothers/İki Kardeş (2005), Mamma Mia (2008), Julie&Julia (2009), Bewitched/Tatlı Cadı (2005), Nothing Hill/ Aşk Engel Tanımaz (1999), 3 İdiots/ 3 Salak (2009), It's a Wonderful Life/Şahane Hayat (1946).


Yerli film önerileri


Yerli filmlerimizin de hem eski Yeşilçam zamanı hem de günümüz yükselen komedi filmleri içerisinde bizi bizden alacak, izlerken her şeyi unutacağımız, gülmekten gözümüzden yaş getirecek türden olduğunu söyleyen Sönmez, izlenebilecek yerli filmleri de şöyle sıraladı: Elbette Hababam Sınıfı filmlerinin tamamı, Tosun Paşa (1976), Gülen Gözler (1977), Süt Kardeşler (1976), Neşeli Günler (1978), Çiçek Abbas (1982), Ah Nerede (1975), Mavi Boncuk (1974), Aile Arasında (2018), Organize İşler (2008), Eyvah Eyvah (2020), ArifV216 (2016), Ölümlü Dünya (2018), Kelebekler (2018), Neredesin Firuze (2004), G.O.R.A. (2004).


Çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz filmler


"Çocuk filmleri deyip de geçmeyelim" diyen Sevcan Sönmez'in önerdiği her biri büyüklere de hitap eden, çocuklarımızla birlikte keyifli vakit geçirmek için izleyebileceğimiz filmleri ise şöyle: Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016), Shrek serisi, Ice Age serisi, Mary Poppins (1964), Ratatouille (2007), My Neighbor Totoro/ Komşum Totoro (1988), The Kid/ Yumurcak (1921), Up/Yukarı Bak (2009), Neşeli Ayaklar (2006), Can Dostlar (2019), Bizim Köyün Şarkısı (2018), How to Train Your Dragon/ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (2010), Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), Otel Transilvanya Serisi, Benji (2018), Güzel ve Çirkin (1992), The Secret Life of Pets/Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (2016), Finding Nemo/ Kayıp Balık Nemo (2003), Dumbo (2019), Babe (1995). - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:50 Kaynak: İHA

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