'Keyifli okul atölyem' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Keyifli okul atölyem' projesi - Son Dakika

'Keyifli okul atölyem' projesi

6 saat önce

Denizli Merkezefendi Musa Kazım Manasır İlkokulu öğrencileri "Keyifli Okul Atölyem" projesi kapsamında tasarım ve beceri atölyelerinde yaptıkları ürünleri sergiledi.

Denizli Merkezefendi Musa Kazım Manasır İlkokulu öğrencileri "Keyifli Okul Atölyem" projesi kapsamında tasarım ve beceri atölyelerinde yaptıkları ürünleri sergiledi.

Okul içindeki sergide öğrenciler, sistem, kodlama, sanat, gastronomi, akıl oyunları ve benzeri atölye etkinliklerinde yaptıkları projelerin tanıtımını yaptı.

Ayrıca veli ve öğrencinin katıldığı atölye faaliyetleri, Türkiye'nin farklı illerinde ve Azerbaycan'daki proje ortağı okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Proje kapsamında internet üzerinden online olarak bilgi yarışması yapıldı. Yarışmada 8 sorunun 8'ini de bilen Nuray Gürcü birinci oldu.

Öğretmen Reva Alayont gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanlar ölçüsünde haftanın belli bir günleri sınıflarda çeşitli atölyeler oluşturduklarını söyledi.

Bununla çocukların el ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini anlatan Alayont, "Bunun yanında güvenli ve doğru internet kullanımı hakkında çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci ve velileri, sistem, kodlama, sanat, gastronomi, akıl oyunları ile atölye etkinliklerini birlikte yaptı." dedi.

Çocukların küçük yaşta kendilerini keşfetmesini sağlamanın önemli olduğunu söyleyen okul müdürü Özlem Karaoğlan ise bakanlığın yayınladığı 2023 vizyon belgesine birebir uyum sağlayan bir proje yaparak çocukların üzerindeki etkisini görme şansı yakaladıklarını anlattı.

Velilerden İbrahim Piliç, etkinliğin kızının eğitimi için çok iyi olduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

Velilerden Nuray Gürcü ise çocuğuna bu etkinliğin çok etkisi olduğunu ve böyle etkinlikler sayesinde telefon ve tabletteki oyunlardan kızının uzaklaştığını ve daha çok merak duygusu geliştiğini belirtti.

'Keyifli okul atölyem' projesi

Merkezefendi, Musa Kazım, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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