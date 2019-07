Keyifli zamanların ev sahibi 'Şehitkamil'

Sıcak havalarda serinlemek, sevdikleriyle keyifli zaman geçirmek, spor yapmak isteyenler parklara akın ediyor. Nitelikli parkları kullanan vatandaşlar, sağlanan imkanların kendilerini memnun ve mutlu ettiğini anlattı.Daha yeşil ve yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma hedefiyle çalışmalarına yön veren Şehitkamil Belediyesi, özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmez adresleri arasında yer alan yeşil alanlar ile parkların sayısını, niteliğini her geçen gün üst noktalara taşımaya devam ediyor. Vatandaşın sevdikleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına park ve spor alanı yapımını konusuna büyük önem veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe halkının hizmetine yeni parklar sunmaya devam ediyor."Vatandaşlarımız, temiz ve nezih ortamlarda keyifli zaman yaşıyor"İlçe genelinde nitelikli parklar yaptıklarını anlatan Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:"Vatandaşlarımızın; aile fertleri, dostları, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte keyifli sohbetler edebileceği, formunu korumak adına spor yapabileceği, çocuklarıyla oyunlar oynayabileceği alanlar oluşturmak adına parkların yapımını çok önemsiyoruz. Yaptığımız parkların niteliğine çok önem veriyoruz. Yaptığımız parklarda; basketbol sahası, kum havuzu, çocuk oyun alanları, spor aletleri, yürüyüş-koşu parkuru, engelli merdiveni, oturma bankları ve otopark bulunuyor. Parkları sadece yapmakla kalmıyoruz. İlçemiz genelindeki tüm parklarda düzenli bakım ve onarım çalışması da yürütüyoruz. Parkları kullanan çocuk, genç, ileri yaştaki vatandaşlarımız, temiz ve nezih ortamlarda keyifli zaman yaşıyor. Şehitkamil Belediyesi olarak her yıl onlarca park yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Parkların yanı sıra araçların park sıkıntısı yaşamaması adına park-otoparklar yapıyoruz. Her yıl çok sayıda spor alanı, binlerce metre yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz.""Bu parkın yapılması bizim için çok yararlı oldu"Parkların birçok isteğe cevap verebilecek nitelikte yapıldığını kaydeden İbrahim Güneş, "Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte tatil günlerimizi Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu 8 Şubat Parkı'na gelerek değerlendiriyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte kurulan futbol sahasında top oynuyoruz, spor yapıyoruz. Bu parkın yapılması bizim için çok yararlı oldu. Parkın hem spor amaçlı hem de ailelerin gelip dinlenme amaçlı yapılmasından dolayı çok yararını görüyoruz. Belediyemiz, gerçekten bizler için çok güzel ve kaliteli hizmetler sunuyor. Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu."Belediyemiz çok güzel hizmetlere imza atıyor"Çocuklarıyla birlikte temiz havanın tadını çıkardıklarını dile getiren Mehmet Sait, "Havaların sıcak olmasıyla nedeniyle çocuklarımızı parka getirdik. Çocuklarımız oyun guruplarında oynayarak deşarj olurken, bizler de günün iş yorgunluğunu temiz havanın tadını çıkararak gidermeye çalışıyoruz. Parkımız gerçekten çok güzel ve en iyi şekilde yapılmış durumda. Parkımızda, çocuklar için oyun grupları, futbol ve basketbol sahası, fitnes alanı gibi birçok spor alanları mevcut. Buraya gelen aileler hem spor yapıyor hem de dinlenme imkanı buluyor. Şehitkamil Belediyemiz gerçekten çok güzel hizmetlere imza atıyor. Bizler de Şehitkamil bölgesinde yaşamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Belediyemize bizlere böylesine güzel hizmetleri sunduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP