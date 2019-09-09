Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmaları

Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları beşinci sezonunu tamamladı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılında Kayseri Şeker finansörlüğünde sondaj çalışması yapılan, 2015 yılında kazı çalışmalarına başlanan ve sembol olarak "Bahçevan" tasviri tescillenen Keykubadiye Sarayı'nın 2 aylık 2019 yılı kazı çalışma sezonu sona erdi.

Kazı çalışmalarının sezon kapanışında konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, şunları kaydetti:

"2015 yılından itibaren Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye kazı alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi adına kazı çalışmaları yürütmekteyiz. Bu sene bilimsel anlamda 5. yılımız oldu. Kazının beşinci yılı olması nedeniyle yapılan çalışmaları içeren bir kitap hazırlamayı düşünüyoruz, bu sene inşallah bu düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İlk yıldan bugüne kadar geçen süreçte gerçekten çok önemli mimari anlamda verilerle karşılaştık. Keykubadiye kazısının bu noktaya taşınmasında özellikle Kayseri Şeker'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Biz, Bakanlığın gönderdiği ödenekle kazıları yürütüyoruz, bütün Türkiye'de de o şekilde devam ediyor. Başlangıcından itibaren bize Kayseri Şeker ve Kayseri Büyük Şehir Belediyesi çok büyük oranda destek sağladılar, kendilerine kazı heyetimiz adına teşekkür ediyoruz."

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise başarılı kazı çalışmalarından dolayı ekibe teşekkür etti.