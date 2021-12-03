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Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda avlu ve çokgen havuz ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda avlu ve çokgen havuz ortaya çıkarıldı

03.12.2021 14:15
Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda avlu ve çokgen havuz ortaya çıkarıldı

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı ve vefat ettiği Keykubadiye Sarayı'nda sürdürülen kazıların bu yılki bölümünde, avlu ve sultanın kabul salonu olduğu düşünülen bir alan ile çokgen planlı havuzun ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı ve vefat ettiği Keykubadiye Sarayı'nda sürdürülen kazıların bu yılki bölümünde, avlu ve sultanın kabul salonu olduğu düşünülen bir alan ile çokgen planlı havuzun ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kazı alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Baş, sarayın inşa tarihiyle ilgili bazı veriler bulunsa da kesin olarak hangi tarihte yapıldığının bilinmediğini ancak 1220'li yıllarda yapıldığının kaynaklarda geçtiğini söyledi.

2015 yılından itibaren alanda kazıları sürdürdüklerini belirten Baş, bu yıla kadar 4 kemerli yapı olarak bilinen alanda çalışma yaptıklarını aktardı.

Diğer tonozlu yapı ya da "büyük köşk" diye bilinen yapının tehlike arz ettiğini ve bu nedenle burada kazı çalışması yürütemediklerini anlatan Baş, Kayseri Şeker Fabrikasının desteğiyle yapının askıya alındığını ve güvenliğinin sağlandığını dile getirdi.

Baş, bu yıl hem dört kemerli hem de tonozlu yapı çevresinde kazı yaptıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Tonozlu dediğimiz yapı çevresindeki kazılarda mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Çalışmalarımız esnasında bir avlu ve avluyla ilişkili eyvan olduğunu düşündüğümüz alan ortaya çıktı. Sanki sultanın kabul salonu gibi bir alan burası. Avlu kısmında çokgen planlı bir havuzumuz ortaya çıktı. İlk döneme mi aittir yoksa sonraki döneme mi tartışmalarımızı burada sürdüreceğiz. 50 santimetre yüksekliğinde de bir eyvan şeklinde düzenlenmiş ya taht salonu ya da kabul salonu olabilecek bir alan çıktı. Onun yanında da çok güzel mimari ve mekan anlamında veriler, odalar ortaya çıktı."

"Her şey toprak altında, hiçbir şey bilmiyoruz"

Sarayda çok tahribat olduğuna dikkati çeken Baş, "Her şey toprak altında, hiçbir şey bilmiyoruz. Öncesine ait de bir şey bilmiyoruz, bize bu konuda bilgi veren bir kaynak da yok. Kazılarımız sürdüğü sürece Anadolu Selçuklu döneminin saray mimarisiyle ilgili çok önemli verilerle karşılaşacağız. 1 Aralık itibarıyla kazı çalışmalarımız alanda bitti, depo kısmında çalışmaları sürdüreceğiz. Kazılarda Selçuklu dönemi çini repertuvarı ile çok önemli verilerle karşılaştık. Bu şekilde özgün kalan bir havuz sistemi yok." ifadelerini kullandı.

Baş, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü, Türk Tarih Kurumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikasının çok büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.

Erdemli Vadisi'nde kazı çalışması başlatılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da kentte devam eden kazılarla ilgili bilgi verdi.

İncesu ilçesinin Örenşehir Mahallesi'nde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen mozaikli bir yapı kalıntısı bulunduğunu anımsatan Dursun, buranın 2010-2012 yılında Müze Müdürlüğü tarafından açığa çıkarıldığını, bu yıl da Bakanlığın ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bilinen bölümlerinin dışında da kazılar yapıldığını ve çeşitli mozaikler ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Mozaikli yapının önemine değinen Dursun, şunları kaydetti:

"Kazı heyetinde yer alan bilimsel danışmanımız Kutalmış Görkay hocanın da belirttiği üzere burası Bizans İmparatoru 2. Konstantin'in gelip, bir süre kalmış olabileceği yer olarak düşünülmekte. Tabii tarihi kaynaklarda bunu henüz netleştiremedik. İnşa tarihi ve oradaki arkeolojik verilerin bize sunduklarına baktığımızda buranın milattan sonra 4. yüzyıla ait olabileceğini düşünüyoruz. Şu an hava koşullarından dolayı geçici koruma altına aldık, gelecek sezon tekrar açıp kazılarımız sürecek. Çok nitelikli ve güzel mozaikler ortaya çıktı. Gelecek sezon Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Vadisi'nde kazı çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda avlu ve çokgen havuz ortaya çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda avlu ve çokgen havuz ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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