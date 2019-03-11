Son Dakika Haberleri: Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis'te Türkiye Finallerinde

Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis'te Türkiye Finallerinde

1 saat önce

Trabzon'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Tenis Grup Birinciliği müsabakalarına Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis takımı gruplarını birinci tamamlayarak Türkiye Finallerine yükseldi.

Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis'te Türkiye Finallerinde, System.String[]
Trabzon'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Tenis Grup Birinciliği müsabakalarına Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis takımı gruplarını birinci tamamlayarak Türkiye Finallerine yükseldi.

Okullar Arası Gençler Tenis Grup Birinciliği müsabakaları 6 - 10 Mart 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis takımı büyük bir başarı sergileyerek zorlu olan gruplarını birinci olarak tamamladı.

Kayseri temsilcisi bu başarısı ile 02 - 06 Nisan 2019 tarihleri arsında İzmir'de yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Teniste Kayseri'yi Türkiye Finallerine taşıyan Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis Takımını ve Antrenörleri İsa Taştan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Tenis, Spor
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