Keykubat Mahallesinde "Keykubat PTT Şubesi" Açıldı
1 saat önce
"1840 yılında kurulan PTT; geçen süre zarfında çağın ve teknolojinin gereksinimlerine uygun olarak her geçen gün yeni konseptiyle kendini yenileyerek hizmet yolculuğuna posta, banka, lojistik ve e-ticaret alanlarında devam ediyor.
"1840 yılında kurulan PTT
; geçen süre zarfında çağın ve teknolojinin gereksinimlerine uygun olarak her geçen gün yeni konseptiyle kendini yenileyerek hizmet yolculuğuna posta, banka, lojistik ve e-ticaret alanlarında devam ediyor. Kayseri
PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, "PTT, Kayseri'de nüfus yoğunluğunun çok olduğu ve uğrak yerleri göz önüne alarak, vatandaşların talepleri doğrultusunda daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet alabilmesini sağlamak maksadıyla en uygun yerleri tespit ederek yeni konsepte uygun şubeler açmaya devam ediyor. Yeni bir şube de Keykubat Mahallesinde "Keykubat PTT Şubesi" ni hizmete vererek Kayseri bünyesinde toplam PTT işyeri sayısını 80'e çıkarmanın gururunu yaşamaktadır. Güçlü Türkiye
'nin yenilenen kuruluşu PTT; hizmet kalitesini ve çeşidini gelişen teknolojiyle birlikte yenilemeye devam etmekte, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha modern mekanlarda hizmet sunmak için tüm iş yerlerini PTT Bank konseptine uygun hale getirmektedir. Bugün itibariyle Keykubat Mahallesinde "Keykubat PTT Şubesinin tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: İHA
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