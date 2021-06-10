Üye Girişi
Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu - Son Dakika
BBC

Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu

10.06.2021 12:51
Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu, System.String[]

Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'de Nebraska'ya kadar inen 1900 kilometrelik petrol boru hattının inşaatı, Başkan Joe Biden'in proje ruhsatını iptal etmesinden aylar sonra tamamen durduruldu.

Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'de Nebraska'ya kadar inen 1900 kilometrelik petrol boru hattının inşaatı, Başkan Joe Biden'in proje ruhsatını iptal etmesinden aylar sonra tamamen durduruldu.

Çevre koruma grupları ve Nebraska'da yaşayan Amerikan yerlileri 10 yılı aşkın süredir bu projeye karşı mücadele ediyorlardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın projeye ruhsat vermeyi reddetmesine karşın inşaata yeniden izin vermişti.

Boru hakkı projesini yürüten Calgary merkezli TC Energy adlı şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, donanımların sökülmesi ve inşaatın planlandığı bölgeden "güvenli bir şekilde çıkışın" sağlanması için yerel yetkililerle işbirliği yapacağını bildirerek yenilgiyi kabul etmiş oldu.

Biden, Kanada ile ABD arasındaki iklim değişikliğini daha da hızlandıracağından kaygılanılan petrol boru hattı projesinin ruhsatını aslında göreve başladığı ilk gün iptal etmişti.

İstihdam temelli itirazlar

Biden'ın kararına Kongre'den mensubu olduğu Demokrat Parti'nin Kongre üyelerinden de itirazlar gelmişti.

Demokratlar, projenin Amerikalı işçiler için enerji ve inşaat sektörlerinde istihdam yaratacağını savunmuştu.

Cumhuriyetçi senatörler Çarşamba günü Biden yönetimini bu projenin durdurulmasının ne kadar istihdam kaybına ma olduğunu açıklamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sundu.

Kabul edilmesi beklenmeyen teklifi sunan Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini ayrıca Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırımları kaldırdığı için de kınadı.

Biden: İklim değişikliği ABD'nin ulusal güvenliğine en büyük tehdit

ABD Başkanı Joe Biden ise Çarşamba günü G7 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İngiltere'deki Amerikan askerlerini ziyareti sırasında iklim değişikliğinin "ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehdit" olduğunu söyledi.

Joe Biden, "Bu bir şaka değil. Genelkurmay'ın bize Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük fiziksel tehdidin ne olduğu konusunda ne söylediğini biliyor musunuz? Küresel ısınma" diye konuştu.

Biden, "Büyük nüfus hareketlilikleri, toprak için savaşlar olacak. Endonezya'da milyonlarca insan, yaşadıkları yerler denize gömüldüğü için, kalan verimli topraklar için verilen savaşlar yüzünden evlerini terk ediyor" diye ekledi.

Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu
Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Petrol, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 13:18 Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor 11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı 10:46 Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler         
13:21
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu         
12:11
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde         
11:02
Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı         
10:34
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:44:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement