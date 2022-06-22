Keysun Ovasında ekinler yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keysun Ovasında ekinler yandı

22.06.2022 13:43
Keysun Ovasında ekinler yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük ekili alan yandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük ekili alan yandı.

Besni ilçesi Çakırhöyük beldesi Kargalı köyü sınırları içerisinde (Keysun Ovası) hububat ekili alanda yangın çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangın kısa sürede ilerleyerek 3 kişi ait toplam 60 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yangına Çakırhöyük Belediyesi itfaiye aracı, ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler traktörler ile söndürmeye çalıştı.

Uzun süren mücadele sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keysun Ovasında ekinler yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Keysun Ovasında ekinler yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement