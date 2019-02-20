Kezban Arca Batıbeki ile TOG Yararına Sergi Turu Ve Demlique Çay Saati
2 saat önce
Sanatçı Kezban Arca Batıbeki, PİLEVNELİ Mecidiyeköy'de yer alan "Vaad Edilmemiş Topraklar" sergisi üzerine Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına özel bir sergi turu gerçekleştirdi.
Etkinlik, Fairmont Quasar Istanbul'un içinde yer alan Demlique'te gerçekleştirilen bir çay saati ile sonlandı.
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençlerin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen bir değişim ve dönüşüm projesi. Vakıf, kurulduğu 2002 yılından bu yana üniversitelerde TOG bünyesinde gönüllülük yapan gençlerin sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Gençlerin projelerini destekleyebilmek amacıyla, PİLEVNELİ Mecidiyeköy'de 12 Şubat - 24 Mart 2019 tarihleri arasında yer alacak sergilerden "Vaad Edilmemiş Topraklar Sergisi"ni, Kezban Arca Batıbeki vakfın bağışçılarına özel bir turla gezdirdi.
Sergi turunun ardından şehrin kalbinde yer alan ve çağdaş sanat konulu etkinlikleriyle dikkat çeken Fairmont Quasar Istanbul'un içinde yer alan Demlique'te tura katılan bağışçılara özel bir çay saati düzenlendi.
Suzan Bayazıt, Aslı Pamir, Meltem Tahrancı ve Tuğba Jabban gibi isimlerin katılım gösterdiği etkinlikle Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
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