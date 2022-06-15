Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olan ailesiyle kaldığı çadırdan ayrıldıktan 14 gün sonra tarlada ölü bulunan Kezban Sakcak'ın (15) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sakcak'ın cenazesi uçakla önce Mardin'e, ardından karayolu ile Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, yapılan tabut değişiminin ardından dini vecibeleri yerine getirildi. Cenaze, hastane morgundan çıkarıldığı sırada genç kızın yakınları ağıtlar yaktı. Kezban Sakcak'ın cenazesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2) - Son Dakika

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