Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2) - Son Dakika
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Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)

15.06.2022 00:10
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)

KEZBAN, CİZRE'DE TOPRAĞA VERILDIBursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olan ailesiyle kaldığı çadırdan ayrıldıktan 14 gün sonra tarlada ölü bulunan Kezban Sakcak'ın (15) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

KEZBAN, CİZRE'DE TOPRAĞA VERILDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olan ailesiyle kaldığı çadırdan ayrıldıktan 14 gün sonra tarlada ölü bulunan Kezban Sakcak'ın (15) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sakcak'ın cenazesi uçakla önce Mardin'e, ardından karayolu ile Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, yapılan tabut değişiminin ardından dini vecibeleri yerine getirildi. Cenaze, hastane morgundan çıkarıldığı sırada genç kızın yakınları ağıtlar yaktı. Kezban Sakcak'ın cenazesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),


Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2)
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Ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi Ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi
Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kezban'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak (2) - Son Dakika
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