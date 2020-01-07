Kezban Teyze Kızılcahamam Belediyesinde işe başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kezban Teyze Kızılcahamam Belediyesinde işe başladı - Son Dakika

Kezban Teyze Kızılcahamam Belediyesinde işe başladı

6 saat önce

El arabasıyla çöp konteynerlerinden karton toplayıp satarak yaşam mücadelesini veren 66 yaşındaki Kezban Aydın'a Kızılcahamam Belediyesi sahip çıktı.

Kezban Teyze Kızılcahamam Belediyesinde işe başladı, System.String[]

El arabasıyla çöp konteynerlerinden karton toplayıp satarak yaşam mücadelesini veren 66 yaşındaki Kezban Aydın'a Kızılcahamam Belediyesi sahip çıktı.

Oğlunu 20 yıl önce kaybeden Aydın ve 36 yaşındaki engelli kızı ile yaşayan Aydın, yıllarca el arabasıyla günde 12 saat çöp konteynerlerinden topladığı kartonları satarak geçimini sağlamaya çalıştı.

Durumundan haberdar olan Belediye Başkanı Süleyman Acar, yardım eli uzatarak Aydın'a belediye bünyesinde iş imkanı sundu.

Acar, sokaklardan geri dönüşüm atıkları toplayarak geçimini sağlayan Kezban Teyze'yi mağdur olmaması amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyede istihdam ettiklerini söyledi.

Aydın da 15 yıldır çöplerden atık toplayarak geçimimi sağladığını anlatarak, "Allah razı olsun Süleyman Başkan'dan, bana iş verdi. Çok duygulandım işe alındığıma. Engelli kızım için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kızılcahamam, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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