Kezzapla kendine zarar vermek isteyen şahsı polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Kezzapla kendine zarar vermek isteyen şahsı polis etkisiz hale getirdi

08.05.2022 14:45
Kezzapla kendine zarar vermek isteyen şahsı polis etkisiz hale getirdi

Malatya'da karısının boşanmak istediğini söyleyen bir adam, kezzap ve kesici aletle kendine zarar vermek istedi. Polisin etkisiz hale getirdiği şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 11.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre 38 yaşındaki F.A. eşinin kendisinden ayrılmak istediğini ileri sürerek, site bahçe kapısı önünde yanında getirdiği plastik şişe içerisinde bulunan kezzap ve kesici aletle kendine zarar vermek istedi.

Kezzapla kendine zarar vermek isteyen şahsı polis etkisiz hale getirdi

POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsı ikna etmek için uzun bir süre dil döktü. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, F.A.'nın elindeki materyallere copla vurarak şahsı etkisiz hale getirdi.

Polis ekipleri gözetiminde bölgede hazır bekletilen ambulansa alınan F.A. sağlık kontrolü için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaklaşık bir buçuk saat süren olayı bazı vatandaşlar film seyreder gibi izledi.

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Malatya, Bitlis, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kezzapla kendine zarar vermek isteyen şahsı polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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