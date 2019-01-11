Kezzo'dan Yeni Şarkı: Ritmi Duyduğum An

2018 Mart ayında yayınladığı "Karanlık" albümüyle büyük beğeni toplayan, son olarak Buray'ın "Kehanet" isimli albümünde yer alan "Haykırasım Var" isimli şarkıya yaptığı düetle dikkatleri üzerine çeken Kezzo, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hayatının odak noktası rap müzik olan ve 2005 yılından bu yana birçok sanatçının albümünde düetleriyle ve prodüktör kimliğiyle katkıda bulunan Kezzo'nun, sözü, bestesi ve aranjesi kendisine ait olan yeni teklisi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.