Kezzo'dan Yeni Şarkı: Ritmi Duyduğum An
55 dakika önce
Sokağın güçlü kalemi ve sesi Kezzo,yeni şarkısı "Ritmi Duyduğum An" ile karşınızda!
2018 Mart ayında yayınladığı "Karanlık" albümüyle büyük beğeni toplayan, son olarak Buray'ın "Kehanet" isimli albümünde yer alan "Haykırasım Var" isimli şarkıya yaptığı düetle dikkatleri üzerine çeken Kezzo, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Hayatının odak noktası rap müzik olan ve 2005 yılından bu yana birçok sanatçının albümünde düetleriyle ve prodüktör kimliğiyle katkıda bulunan Kezzo'nun, sözü, bestesi ve aranjesi kendisine ait olan yeni teklisi bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:04 Kaynak: Bültenler
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