Son Dakika Haberleri: KF Shkëndija Lift Ligi Kupasını
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KF Shkëndija Lift Ligi Kupasını

2 saat önce

KF Shkëndija, sezonun son maçının ardından Makedon Birinci Ligi şampiyonluğunu kaldırdı. Bu günden itibaren kutlamalar bakın.

KF Shkëndija, sezonun son maçının ardından Makedon Birinci Ligi şampiyonluğunu kaldırdı. Bu günden itibaren kutlamalar bakın.
KF Shkëndija Lift Ligi Kupasını
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Spor
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