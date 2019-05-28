KF Shkëndija Lift Ligi Kupasını
2 saat önce
KF Shkëndija, sezonun son maçının ardından Makedon Birinci Ligi şampiyonluğunu kaldırdı. Bu günden itibaren kutlamalar bakın.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
KF Shkëndija, sezonun son maçının ardından Makedon Birinci Ligi şampiyonluğunu kaldırdı. Bu günden itibaren kutlamalar bakın.
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