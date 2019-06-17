KF Shkëndija's Slovenia Training Camp Day 1
1 saat önce
Get up to date with the KF Shkëndija squad as they embark on their training camp in Slovenia.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:06
Get up to date with the KF Shkëndija squad as they embark on their training camp in Slovenia.
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