Son Dakika Haberleri: KF Shkëndija's Slovenia Training Camp Day 1
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KF Shkëndija's Slovenia Training Camp Day 1

1 saat önce

Get up to date with the KF Shkëndija squad as they embark on their training camp in Slovenia.

Get up to date with the KF Shkëndija squad as they embark on their training camp in Slovenia.
KF Shkëndija's Slovenia Training Camp Day 1
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:06 
Spor
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