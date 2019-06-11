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KF Shkendija Şampiyonlar Fotoğraf Çekimi

6 saat önce

Shkendija kadrosu Prva Makedonska Fudbalska Liga kupasıyla birlikte kadro fotoğrafına katılırken perde arkasına geçin.

Shkendija kadrosu Prva Makedonska Fudbalska Liga kupasıyla birlikte kadro fotoğrafına katılırken perde arkasına geçin.
KF Shkendija Şampiyonlar Fotoğraf Çekimi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06 
Spor
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