KF Shkendija Şampiyonlar Fotoğraf Çekimi
6 saat önce
Shkendija kadrosu Prva Makedonska Fudbalska Liga kupasıyla birlikte kadro fotoğrafına katılırken perde arkasına geçin.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
Shkendija kadrosu Prva Makedonska Fudbalska Liga kupasıyla birlikte kadro fotoğrafına katılırken perde arkasına geçin.
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