KFC Gaming 1500 TL ödül havuzlu Zula turnuvası düzenliyor - Son Dakika
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KFC Gaming 1500 TL ödül havuzlu Zula turnuvası düzenliyor

19.03.2021 11:24
KFC Gaming 1500 TL ödül havuzlu Zula turnuvası düzenliyor

Turnuva 20 Mart Cumartesi günü başlıyor, turnuvaya kaydolmak için sayılı saatler kaldı.

KFC Gaming, instagram adresinden yaptığı duyuru ile 1500TL'lik ödül havuzlu Zula turnuvası düzenlediğini açıkladı.

Turnuva ayrıntıları şöyle:

Zula Herkes Tek Turnuvası

20 Mart Cumartesi 2021 Saat : 14.00

KAYIT KAPANIŞ TARİHİ: 19 MART 2021 23: 00

Turnuva solo (tekli) olarak ilk turlar Favela haritasında gerçekleşecektir.

Turnuva günü discord'da ilgili kod paylaşım odasında oyun kodları paylaşılacaktır.

Eğer oynadığınız maçta 1. Olursanız ekran görüntüsünü maçın tamamlandığı andan en geç 5 dakika sonrasına kadar katıldığınız lobinin ilgili hakemine göndermeniz gerekmektedir. Ekran görüntüsünü göndermemiş oyuncular direkt olarak elenecektir.

Turnuvada önce ön elemeler oynanacaktır. Final maçları BO3 şeklinde oynanacaktır.

Ön elemeler Favela haritasında olacaktır.

  • Oyun Türü : Herkes Tek
  • Harita: Favela
  • Her lobi: 14 Oyuncu 1 Hakem den oluşacak
  • Maç süresi : 10 dk
  • Maç Türü: Normal
  • Galibiyet Şartı : 100
  • Sonradan katılım: Hayır

MAÇ KURALLARI

Küfür, hakaret, ırkçılık, ayrımcılık ve reklam içerikli olmadığı sürece nick sınırlaması bulunmamaktadır. Oyundan düşme durumunda oyun özelliği olan geri bağlanma kullanılır ve oyuna herhangi bir müdahale edilmez. Kural ihlalleri hakemlere belirtilecek, kesinlikle müdahale edilmeyecektir. Turnuva boyunca centilmenlik esastır. Gruplaşarak ve hileli oynamak kesinlikle yasaktır. Bu şekilde bir durum görüldüğünde oyuncular turnuvadan diskalifiye edilecektir. Oyunu kazanan her oyuncu oyun sonu ekran görüntüsü almak zorundadır.

KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

Turnuva yönetimi katılımcılara haber vermeden kurallarda değişiklik yapma, kuralı silme, tam tersi yönünde değiştirme hakkını elinde tutmaktadır. Aynı zamanda Turnuva yönetimi bu kural kitapçığı tarafından desteklenmeyen, kural kitapçığında bilgisi olmayan ve hatta kural kitapçığına ayrı düşen aşırı durumlarda adil oyun anlayışını ve sportmenliği korumak için son söz söyleme hakkını gizli tutar.

KURALLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kural kitapçığında belirtilen kurallardan herhangi birinin tamamen veya sadece bir kısmı geçersiz ya da uygulanamaz olması durumunda tüm kural kitapçığı geçerliliğini kaybetmemektedir. Bu durumda organizatör hatalı yazılmış kuralın ve kural kitapçığının yazımı doğrultusunda en yakın karara varmaktadır.

GİZLİLİK

Turnuva yetkilileri ve diğer görevlilerle yapılan tüm yazılı ve görsel itiraz içerikleri, yapılan tüm sözlü ve yazılı konuşmalar, yapılan tüm sözlü ve yazılı tartışmalar katı bir şekilde gizlilik kapsamında tutulmaktadır. Bununla ilgili tüm materyallerin (yazılı, sözlü, görsel), Turnuva organizatörlerinin yazılı onayı olmadıkça paylaşmak yasaklanmıştır.

BÖLGESEL KATILIMCI

Turnuvaya sadece Türk vatandaşlığı bulunan oyuncular katılabilir. Gerektiği durumlarda organizatörler kişiden ek bilgi isteme hakkına sahiptir. Katılımcı Türk vatandaşlığı bulunduğunu kanıtlayamazsa turnuvadan elenir.

FİNAL LOBİSİ PUANLAMA SİSTEMİ

  • #1 10p
  • #2 6p
  • #3 5p
  • #4 5p
  • #5 4p
  • #6 4p
  • #7 3p
  • #8 3p
  • #9 2p
  • #10 2p
  • #11 1p
  • #12 1p
  • #13 0p
  • #14 0p

Her Kill 1 PUAN DEĞERİNDEDİR.

Turnuva ile daha fazla detay ve turnuva katılım formu için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar KFC Gaming 1500 TL ödül havuzlu Zula turnuvası düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KFC Gaming 1500 TL ödül havuzlu Zula turnuvası düzenliyor - Son Dakika
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