Kfmib: "Alan Bazlı Destek Sıladakine Verilmeli"

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, hükümetin 2009 yılından bu yana uyguladığı alan bazlı destek ödemesinin doğru bir yöntem olduğunu, ancak günün ve bölgelerin koşullarına göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, hükümetin 2009 yılından bu yana uyguladığı alan bazlı destek ödemesinin doğru bir yöntem olduğunu, ancak günün ve bölgelerin koşullarına göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.



Cem Şenocak, 2009'da başlatılan alan bazlı desteğin, bugün dekar başına 170 TL olduğunu hatırlatarak, "Devlet alan bazlı destek de geçmişte yaşananları ve elde edilemeyen hedefleri de göz önünde bulundurarak bazı düzenlemeler yapmalıdır. Öncelikle desteği gurbete çıkmış olanlara değil, toprağının başında yani sıladakilere vermelidir" dedi.



Desteklemenin fındıkta verim ve kaliteyi arttırmanın yanında, dar gelirli üreticiye de katkı sağlama amaçlı olduğuna vurgu yapan Cem Şenocak, şöyle devam etti:



"Devlet 10 dönümden aşağı fındık üretimi yapan üreticiye dönüm başına 500 TL destek verilmelidir. 20 dönümden aşağı yeri olana 400 TL, 30 dönümden aşağı yeri olana 300 TL, 40 dönümden aşağı yeri olana 200 TL, 50 dönümün altına dönüm başına 100 TL dekar başına alan bazlı destek verilmelidir. 50 dönümden üstüne de az da olsa bir destek verilmesi lazımdır. Bu da ürünün bakım gübreleme hizmetler için 50 TL olabilir. Fındık destekleri verirken bahçesiyle ilgilenen üreticiler seçilmelidir. Gurbettekiler değil, sıladakiler tercih edilmelidir. Doktora, avukata ya da gurbetteki bahçe sahiplerine destek verilmemelidir. Köyünde, toprağında oturup fındığı ile ilgilenenler var. Bir de gurbete gidip orada iş tutup geçinenler var. Bunlar çiftçi değil. Bunları devlet niye desteklesin? Ancak eğer bu gibiler bahçesini ortağa veya akrabasına kiralarsa, ona da o zaman destek alsın. Bu desteği alan vatandaşlarımız fındıkla uğraşsınlar. Bu dağları, tepeleri korusunlar. Ama göç etmiş vatandaşa destekleme vermeyelim. Yıllık verilen destekleme 850 milyon TL civarıdır. Bu rakam çok az artırılarak kendi içinde küçük ve bahçesiyle ilgilenen, meyilli arazi üzerindeki üreticiye daha fazla destek vererek adaletli bir sistem oluşturulabilir."



"Bu model Doğu Karadeniz'e uygundur"



Devletin desteklemede fındığın ana üretim bölgesi olan ve arazi yapısı itibariyle de sosyal uygulamaları gerektiren Doğu Karadeniz için farklılık sunması gerektiğini de kaydeden Cem Şenocak, "Meyilli arazi adı altında bu destek her bölgenin yükseklerine verilmektedir. Ancak bu destekten yaklaşık olarak Samsun yüzde 20, Batı Karadeniz yüzde 30 faydalanırken, Ordu, Giresun ve Trabzon yüzde 100 yararlanıyor. Dikkat edilirse sorunun Doğu Karadeniz'de, yani Ünye'nin doğusundaki birinci üretim bölgesinde olduğu görülecektir. Bu, 3 il için sistem mükemmel bir modeldir. Desteklemenin yaklaşık 500 milyon lirasını bu 3 il alıyor. Alması gerekende bunlardır" diye konuştu. - ORDU

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