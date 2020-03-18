KFMİB Başkanı Sevinç'ten TMO'nun depolarındaki fındığın satılması isteği Açıklaması

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) depolarındaki fındığa ilişkin, "Ürünün depolarda beklemesi yerine ihracat olarak dövize dönmesi memleketimizin hayrınadır." dedi.

Sevinç, AA muhabirine, fındık ihracatının sezon başında öngörüldüğü gibi devam ettiğini, küçük aksaklıklar dışında her şeyin normal seyrinde olduğunu belirtti.

Bütün fındık fabrikalarının açık ve çalışır halde olduğunu ifade eden Sevinç, sınır kapılarında devletin aldığı tedbir ve önlemleri sonuna kadar desteklediklerini, yaşanan gecikmelerin de normal olduğunu kaydetti.

Sevinç, TMO'nun, deposundaki fındığın bir miktarını satışa sunmasına da değinerek, "TMO'nun hala deposunda fındık olduğunu biliyoruz. Biz o ürünün de satışa çıkarılması taraftarıyız." ifadesini kullandı.

İhracat devam ederken TMO'nun fındık satışının sektör adına olumlu olduğunu belirten Sevinç, "Çünkü artık üreticinin elinde fındık yok. Dolayısıyla TMO'nun bu saatten sonra fındığı bekletmesinin ülke adına faydası olmaz. O nedenle depolardaki fındığın satışı ülke adına faydalı bir adım olacaktır. Ürünün depolarda beklemesi yerine ihracat olarak dövize dönmesi memleketimizin hayrınadır." diye konuştu.

Sevinç, TMO'nun sezon başından bu yana attığı hamleleri olumlu bulduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İhracatçılar olarak sezon başından bu yana ofisin attığı adımların hiçbirine itirazda bulunmadık. TMO'nun sezon başında verdiği fiyat da gayet makuldü. Özellikle piyasanın düşüşe geçtiği dönemde fiyatı gerekli yere çekmesi başarılı bir operasyondu. TMO'yu genel anlamda başarılı buluyoruz. Sayın genel müdürlerine de görüşmelerimizde bunu ifade ediyorum."