Karadeniz Fındık ve Mamülleri ihracatçı Birliği Başkanı (KFMİB) Edip Sevinç, yaklaşan fındık sezonu sebebiyle Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticilerinin çay üreticileri örneğinde olduğu gibi seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Sevinç, yaptığı açıklamada, yaklaşan fındık sezonu öncesi bahçelerin yeni sezona hazırlanması için bakım, ilaçlama, gübreleme çalışmalarının başladığını hatırlattı. Sevinç, Ağustos ayında verimli bir hasat elde edilebilmesi için Mayıs ayı ve takip eden haftalarda fındık bahçelerinde tatbik edilmesi gereken gübreleme, ilaçlama ve diğer bakım çalışmalarının zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve pandemiden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi olduğuna dikkat çeken Sevinç, "Bu bağlamda gerçekleştirilen projede bahçe bakımına yönelik düzenlemelere de yer verilmesi hususu ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bulunduklarını belgelendirmek kaydıyla, fındık üreticilerinin de çay üreticileri örneğinde olduğu gibi seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmalarına yönelik düzenlemeler yapılması başta fındık üreticilerimiz olmak üzere tüm sektör tarafından şükran, takdir ve minnetle karşılanacaktır" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Dünya üretim ve ihracatında lider konumda bulunan Türkiye'de fındığın bir emtia olmasının ötesinde Karadeniz Bölgesi'ndeki nüfusun çok büyük bir kısmını ilgilendiren sosyo-ekonomik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Sevinç ihracatının sıfıra yakın ithal girdi içermesi nedeniyle cari açığın finanse edilmesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir milli ihraç ürünü olduğunu vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler tarafından yürütülmekte olan 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini takdirle karşıladıklarını ifade eden Sevinç, "Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl uyguladığı projenin 2020 yılında da 'Fındık dalda,aklın işçide kalmasın' projesiyle devam edileceği hususunu büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu projenin, ülkemizin en fazla fındık üretilen ili konumundaki Ordu'da bu sene gerçekleştirilecek hasadın covid-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesine, üretici gelirlerinde azalma meydana gelmemesine ve istihdamda yaşanabilecek azalmanın önüne geçeceğine can-ı gönülden inanıyor, fındık üretiminde verim ve kalitenin artırılmasına yönelik çabalarından dolayı Sayın Güler'e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Başvurular 1 Haziran'da başlayacak

'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesinden yararlanmak isteyen bahçe sahipleri ve işçiler belediyesi tarafından oluşturulan platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. 1 Haziran tarihinde başlayacak ve fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılabilecek. - ORDU