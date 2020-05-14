KFMİB: "Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmek için verimi ve kaliteyi artırmamız lazım" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KFMİB: 'Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmek için verimi ve kaliteyi artırmamız lazım' - Son Dakika Ekonomi

KFMİB: "Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmek için verimi ve kaliteyi artırmamız lazım"

6 saat önce

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta üretimin daha da artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmek için verimi ve kaliteyi arttırmamız lazım.

KFMİB:

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinin başında gelen fındıkta üretimin daha da artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmek için verimi ve kaliteyi arttırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Şenocak, yazılı açıklamasında, fındıkta ihracatın arttığını, üretimin ise yerinde durduğunu belirterek, Giresun ve Ordu'da verimi arttırmak için destekleme sisteminde revizyona gidilmesi gerektiğini kaydetti.

1 Eylül'de başlayan ve 31 Ağustos'ta tamamlanacak olan 2019-2020 sezonunda Türkiye'nin fındık ihracatının miktar bazında tarihin rekoruna ulaşacağı tahmin edildiğini ifade eden Şenocak, fındıkta fiyat ve dış satım noktasında son yılların en verimli zaman dilimini yaşadıklarına dikkat çekti.

Şenocak, açıklamasında bunun iyi etüt edilip iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmek için verimi ve kaliteyi arttırmamız lazım. Böylelikle de sürekli yeni bahçeler oluşturan bazı ülkelerin de bize rakip olmalarına meydan vermemeliyiz." açıklamasında bulundu.

Şenocak, Türk fındığını dünyaya daha çok yedirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Fındık bir sanayi ürünü haline gelmiştir. Dün fazla olmuştur, fiyatı aşağıda olur. Bugün yetmemiştir, fiyatı yükselir. Ama çok yükselmesinin de yararı kime olur? Günümüzün koşullarında bizim dışımızdaki fındık üreten ülkeler yeni alanlar oluşturup, bahçeler kurarak üretimlerini arttırmanın çabası içindedirler. Onun için biz hem üretip, hem de istikrarlı fiyat politikaları ile sektörü kontrol altında tutabilmek için çalışmalıyız. Türk fındığını dünyaya daha çok yedirmeli, meydanı rakiplerimize bırakmamalıyız."

"Dönümden en az 150-200 kilo fındık almamız lazım"

Şenocak, özellikle Giresun ve Ordu'da üreticinin bahçesine daha çok girmesi, daha fazla ve kaliteli üretim yapması gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun için yöredeki fındık üreticisine yönelik alan bazlı desteklemenin tekniği değiştirilmelidir. Arazi bölünmesi nedeniyle geçindirmediği için bahçesinden uzaklaşan köylüyü geri döndürmek zorundayız. Yörede iyi tarım uygulamaları yapan, yaptığı için de dönümde 150-200 kilonun çok üstünde fındık alan bir üretici yapısı oluşturmalıyız."

Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:38 Kaynak: AA


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