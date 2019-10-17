KGAÖ ülkeleri Rusya'da askeri tatbikata başladı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri Rusya'da ortak askeri tatbikat başlattı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin savunma bakanlıkları tarafından Rusya'nın Nizhny Novgorod şehrindeki Mulino askeri eğitim alanında ortak tatbikat başlatıldı. Üye ülkeler olan Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan ordularının tatbikatında 3 binden fazla askeri personel görev alırken, çok sayıda hava ve kara askeri zırhlı aracı ile silahlar kullanıldı. Bugün başlayan ve 'Etkileşim - 2019' adını taşıyan tatbikat 2 gün sürecek.

(HA-D)