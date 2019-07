KGC Başkanı Altınkaya: "Sansürün kaldırılışını buruk kutluyoruz"

24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 111. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya; "Sansürün kaldırılışının yıldönümünü maalesef buruk kutluyoruz.

24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 111. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya; "Sansürün kaldırılışının yıldönümünü maalesef buruk kutluyoruz. Sektörümüz her manada sıkıntı içerisinde. Basın kuruluşları işletme olarak, çalışanlar olarak sürekli kan kaybediyor" dedi.



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; 24 Temmuz 1908'de Kayserili bir gazete sahibinin başını çektiği meslektaşlarımız dönemin sansür memurlarına bir sonraki çıkacak gazetenin nüshasını göstermeyerek adeta basın özgürlüğü adına çok önemli bir adım atmıştır. Türk basını yıllardır 24 Temmuz'u 'Basın Bayramı' olarak kutladı. Ancak zamanla ülkemizdeki yerel ve yaygın yönetimlerin şu veya bu şekilde basına yine sansür uyguladıklarını maalesef görmekteyiz. Son yıllarda can çekişmekte olan geleneksel medyaya karşı teknoloji odaklı layüsel bir medya yapılanması ile karşı karşıyayız. Bu yeni medya yapılanmasında devletin denetim noksanlığı, mevzuat eksikliği, geleneksel medyayı daha da zora sokmaktadır. Televizyonlar izleyici, radyolar dinleyici, gazeteler okuyucu kaybetmektedir. Dünyanın bir dijital devrim yaşadığı günümüzde geleneksel medyanın kendini yenilemek ve dönüştürmekle birlikte her vatandaş tarafından da desteklenmektedir. Gazeteciler arasındaki işsizlik oranının yüzde 30'ları aştığı televizyon ve gazetelerin bir bir kapandığı, yaşayanların da ayakta kalmak için direndiği günümüzde sansürün kaldırılışının yıl dönümünü maalesef buruk kutluyoruz. Geleneksel medya veya sorumluluk sahibi dijital medya mutlaka desteklenmelidir. Aksi taktirde basın özgürlüğünden bahsetmemiz mümkün olmaz. Bu arada yeri gelmişken medya kuruluşu yöneticilerinin de zaman zaman oto sansür uyguladığını üzüntü ile müşahede ettiğimi belirtmek isterim."



Başkan Altınkaya mesajında, "Sansürün kaldırılışının 111. yılı olmasına rağmen hala medya yöneticileri tarafından oto sansür, yaygın ve yerel yönetimler tarafından da yer yer sansür uygulanmaktadır" ifadelerine de yer verdi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı

Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak