KGC Başkanı Altınkaya ve Basın İlan Kurumu Müdürü Kaya'dan CHP İl Başkanı Özer'e ziyaret - Son Dakika

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ile Basın İlan Kurumu İl Müdürü Emrullah Kaya, CHP İl Başkanı Ümit Özer'i ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Altınkaya ve Kaya, bir süre önce kongreyle yeniden başkan seçilen Özer'i tebrik etti.

Altınkaya, CHP İl Başkanlığı ile Kayseri basının uyumlu bir şekilde çalıştığını söyledi.

Gazetecilik mesleğinin hem Türkiye'de hem Kayseri'de çok sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ifade eden Altınkaya, geleneksel medyanın zor durumda olduğunu belirtti.

Gazetelerin hem resmi ve özel ilan almada, tirajlarında kötü durumda olduğuna dikkat çeken Altınkaya, gazetelerin yaşaması gerektiğine vurgu yaptı.

Altınkaya, geçen sene Kayseri'de resmi ilan alan gazetelerin ortalama devletten aylık 20 bin lira aldığını ifade etti.

"Dijital dönüşüm ve dijital devrim geleneksel medyayı boğacak hale geldi." diyen Altınkaya, internet medyasıyla alakalı bir düzenleme yapılması gerektiğini aktardı.

Basın özgürlüğüne de değinen Altınkaya, şunları kaydetti:

"Gazetecilik yapan arkadaşlarımız için söylüyorum, gazetecilik kisvesi altında terör işi yapıyorsa o iş başka. Fiilen gazetecilik yapan bir arkadaşımızın tutuklanmasını asla tasvip etmem. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı gibi bizim göz bebeğimiz gibi korumamız gereken kurumlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir kanunu var. MİT Başkanı haricinde hiç bir MİT mensubunun adını kullanmazsınız. Mesela Kayseri Valiliği protokol listesinde, MİT Kayseri Müdürü'nün adını listede göremezsiniz. Bütün valiliklerde bu böyledir. Bununla ilgili MİT'in net bir kanunu vardır. Buna rağmen bu haberi yazanlar bu kanunu ihlal etmiş olabilirler. Mahkemelerimiz bu arkadaşlarımızı yargılayabilir. Gazeteci yargılanmadan geri duracak değil. Keşke tutuksuz yargılansalardı. Yani yurt dışı çıkış yasağı koyup, bu arkadaşlarımızı tutuksuz yargılasalardı. Ben tutuklanan 3 arkadaşlarımızı tanıyorum. Şahsen tanışıklığımız olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını biliyoruz. MİT Kanununu bilerek veya bilmeyerek bir haber yapmış olabilirler. Haberlerin bir bölümünde MİT mensuplarının ismini kodlayarak vermişler. Dediğim gibi keşke tutuklanmasalardı. Tutuksuz yargılansalardı. Hakim huzurunda hesabını vermiş olsalardı. Benim arzum budur."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer de "Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman özgür basının yanındayız. Gazetecilerin özgür olmasını istiyoruz. Bu konudaki duruşumuzu, tavrımızı, düşüncelerimizi çok net şekilde sizler de biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gazeteciler Cemiyetinin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.