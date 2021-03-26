KGC Başkanı Veli Altınkaya güven tazeledi - Son Dakika

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına mevcut başkan Veli Altınkaya yeniden seçildi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Veli Altınkaya ile Olcay Düzgün aday oldu.

175 üyenin oy kullandığı seçimde Veli Altınkaya 124, Olcay Düzgün 49 oy alırken, 1 oy boş 1 oy da geçersiz sayıldı.

Altınkaya'nın yönetim kurulu listesinde Ümit Oktay Ensari, Metin Sönmez, Metin Kösedağ, Canan Bayram, Osman Çiftçi, Orhan Canbulatel, Doğan Havur, Mesut Koç, Cem Atakan, Şeyda Aşatır, Mehmet Yazıcı ve Ferhat Yağmur yer aldı.

Bu arada, Veli Altınkaya, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktığından hastanede tedavi gördüğü için genel kurula katılamadı.