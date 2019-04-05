Son Dakika Haberleri: Kgc'den Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kgc'den Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

1 saat önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kgc'den Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret, System.String[]
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan KGC Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya, Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Altınkaya; "Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde kendisini yakinen tanıdık. Bu süre içerisinde çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimizde ifade ettiğim gibi basınla hep yakın ve sıcak ilişki içerisinde oldu. Kendisini hepiniz adına tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Çalışkan, gayretli yapısıyla eminim ki halka vaat ettiği projelerin neredeyse tamamını hatta daha fazlasını hayata geçirecektir. Basınla ilişkiler noktasında da Melikgazi'de geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde çok sıcak, samimi bir diyaloğumuz oldu. Yaptığı her doğru, iyi işi arkadaşlarımızın alkışlayacağından eminim. Kayseri'deki meslektaşlarımız genellikle makul bir çizgide, milli ve yerli olarak yayın yapıyorlar. Gördükleri eksiklik, hata, kusur varsa yapıcı ve samimi olarak eleştireceklerdir. Başkanımızın da bu eleştirilere makul, demokrasinin bir gereği olarak bakacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç ise; "Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Tüm belediye başkan adaylarımıza ayrı ayrı, meclis üyelerimizi kutluyor, teşekkür ediyorum. Ama buna en büyük katkıyı gazeteci dostlarımızın sağladığına inanıyorum. Çünkü sizlerin olgun, olumlu yaklaşımı, şehrimizin güzel anılmakla ilgili katkı sağlayıcı yaklaşımı bu günlere getirdi. İyi ki varsınız, Allah razı olsun. Zaman zaman insanoğlunun hatası da, ihmali de olabilir ama art niyet olmadıktan sonra bunların hepsi çözümü sizlerin yapmış olduğu fedakarca kamu hizmetinden dolayı bizler de üzerimize ne düşüyorsa yanınızda yer alacağımızı belirtiyorum. İnşallah sizlerle şehrimizin güzel insanlarını, bizleri seven, güvenen; 16 belediye başkanı ile birlikte mahcup etmeyeceğimize inanıyorum. Çünkü ayrıştırma bize yakışmaz, biz insanımıza hizmet için varız" dedi.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:35 Kaynak: İHA

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