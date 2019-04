Kgc'den Kocasinan ve Talas Belediye Başkanlarına Ziyaret

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Talas Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın ile yeniden seçilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Altınkaya ve beraberindekiler ilk olarak Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı makamında ziyaret etti.



Yalçın burada yaptığı konuşmada, kendisinin uzun yıllar belediyecilik yaptığı dönemde basınla yakın ilişkileri olduğunu belirterek, şehrin birliktelikle güzel bir yere geldiğini söyledi.



Başkan Yalçın, seçim kampanyasının Cumhur İttifakı ile stresli geçmediğini ancak zorlu geçtiğini ifade ederek, "Çantada keklik durumu olmadı. Bununla beraber vatandaşlarımız öyle sorular soruyor ki gerçek siyasetçi, vatandaş." dedi.



Talas'ın 171 bin nüfusu, 101 bin seçmeni olduğunu anlatan Yalçın, "Vatandaşların üçte ikisi seçmen. Bu da hayatın içinde demek. Ayrıca akşamları 5 ile 10 bin arasında nüfus artışı oluyor. İlçemizde şu an sadece 280 kafe Kayseri'nin sosyal hayatına hizmet veriyor. Burası her zaman dinamik bir şehir. Öğrencisi, akademisyeni, işçisi, memuru, emeklisi ve entelektüellerin çok fazla olduğu Talas, hem ilçemize hem Kayseri'ye hizmet edecek, biz de bu işin şefi olacağız." diye konuştu.



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Talas'ın Kayseri'nin nüfusu en hızlı artan ve gelişen ilçesi olduğunu ifade ederek, "Talas, üniversiteleriyle de birlikte bir merkez ilçe. Tarihi ve turistik değerleriyle de fevkalade önemli. 1920'li yıllarda Zincidere'de kurulan matbaa ile 'Türk Ortodoksluğunun Sedası' adıyla gazete çıkarmışlar. Kayseri'nin basın tarihi açısından da Talas'ın ayrı bir önemi var. 25 yıllık belediyecilik tecrübenizle basınla ilişkilerinizin daha yukarı çıkacağından şüphem yok. Gazeteciler Cemiyeti olarak yapacağınız her doğru işte yanınızda olacağımızın bilinmesini istiyor, görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.



Heyet, Talas'ın ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı da makamında ziyaret etti.



Çolakbayrakdar, ilk dört yıllık belediye başkanlığı döneminde kazandığı tecrübeleri Kocasinan ilçesi için kullanacağını belirterek, "Yeni projelerle ve devam eden işlerimizle vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz sadece görevde kalacağımız dönem için değil çok daha sonrası için planlamalar yapıyoruz." diye konuştu.



Altınkaya da Çolakbayrakdar'a yeni dönemde başarı diledi.

